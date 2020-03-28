Bad Education'dan yeni fragman

Başrollerini Hugh Jackman ve Allielon Janney'in paylaştığı Bad Education'ın yeni fragmanı yayınlandı. Bir HBO filmi olarak izleyicileriyle buluşacak olan Bad Education'ın The White Stripes şarkısı eşliğindeki fragmanında bir müfettişin okulda yolsuzluk yapmasının ortaya çıkmasıyla birlikte tüm okul çalışanlarının paniklemesine tanıklık ediyoruz.
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28.03.2020 - 16:54| Son Güncelleme : 28.03.2020 - 17:00
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