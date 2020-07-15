Banksy'den ''Maske takın'' mesajı

Dünyanın en tanınmış modern sanatçılarından biri olan Banksy bu kez sanatına fon olarak metro trenini seçti. Londra metrosuna "maske takın" mesajı bıraktı.
Metro trenine üç fare çizen Banksy, son eseriyle "if you don't mask you don't get", "Maskelenmezseniz alamazsınız" mesajı verdi.

NTV 15.07.2020 - 14:13 | Son Güncelleme : 15.07.2020 - 15:23

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