Banksy'nin eserine rekor fiyat

İngiliz sokak sanatçısı Banksy'nin hemşireyi süper kahraman olarak resmeden tablosu 23.1 milyon dolara alıcı buldu. Dünyanın en büyük tuval resmiyse Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentindeki açık artırmayla satıldı. Bin 600 metrekarelik "Journey of Humanity" adlı eser 62 milyon dolara satıldı.
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NTV 24.03.2021 - 13:15| Son Güncelleme : 24.03.2021 - 13:27
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