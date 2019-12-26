Barınak / Sanctuary Population One fragmanı

Christopher Foran, Jemma Hendricks, Sean Millington, Ely Jackson gibi isimleri oyuncu kadrosunda buluşturan film Lilly Heart Marriott tarafından yönetiliyor. Film, dünyanın salgın hastalıktan kırıldığı bir zamanda zorlu bir yolculuğa çıkan Ethanın hikâyesini mercek altına alıyor.
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