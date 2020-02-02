Barış Manço ölümünün 21. yılında anıldı

Barış Manço ölümünün 21. yılında anıldı. Sanatçının adını taşıyan vapur, yenilendikten sonra ilk seferini bugün yaptı. "7’den 77’ye Barış severler", vapurla Manço’nun Kanlıca'daki mezarlığına gitti. Bir kez daha NTV ekibinden Pınar İlik Üçer, Manço'nun kabri başından izlenimlerini aktardı.

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