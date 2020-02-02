Barış Manço ölümünün 21. yılında anıldı. Sanatçının adını taşıyan vapur, yenilendikten sonra ilk seferini bugün yaptı. "7’den 77’ye Barış severler", vapurla Manço’nun Kanlıca'daki mezarlığına gitti. Bir kez daha NTV ekibinden Pınar İlik Üçer, Manço'nun kabri başından izlenimlerini aktardı.
02.02.2020 - 13:50| Son Güncelleme : 02.02.2020 - 14:06
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.