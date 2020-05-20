Bartın ile özdeşleşen 'tel kırma sanatı'na dair merak edilenler
Deneyimli modacı Dilek Hanif'in sunduğu Halkın Sanatı'nda, bu hafta Bartın’da, asırlık bir geleneği geleceğe bağlayan el sanatlarından biri olan “Tel Kırma”nın hikayesinin peşine düştük. Halkbank'ın katkılarıyla Halkın Sanatı, her Pazar 11.15'te NTV'de.
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NTV 20.05.2020 - 12:36| Son Güncelleme : 20.05.2020 - 12:45
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