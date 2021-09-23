Batwoman 3. sezon fragmanı yayınlandı

DC dizisi Batwoman'ın 3. sezonundan resmi bir fragman paylaşıldı. Batwoman'da başrolü Javicia Leslie canlandırıyor. Leslie'nin yanı sıra Camrus Johnson, Rachel Skarsten, Meagan Tandy, Nicole Kang, Dougray Scott, Bridget Regan gibi isimler kadroda yer alıyor. Dizinin 3. sezonu, 13 Ekim'de prömiyerini yapacak.

23.09.2021 - 12:07 | Son Güncelleme : 23.09.2021 - 12:13

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