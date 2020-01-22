Bayi Toplantısı filminin fragmanı yayınlandı

Senaryosunu İbrahim Büyükak’ın yazdığı, yapımcılığını BKM’nin, yönetmenliğini Bedran Güzel’in üstlendiği sezonun en iddialı komedisi Bayi Toplantısı’nın uzun zamandır büyük bir merak ve heyecanla beklenen kahkaha dolu fragmanı yayınlandı. Başrolde İbrahim Büyükak, Onur Buldu, Doğu Demirkol, Büşra Pekin ve Safa Sarı’nın yer aldığı Bayi Toplantısı, üç beyaz eşya satıcısının katıldıkları bayi toplantısında yaşadıkları birbirinden komik maceraları konu alıyor. Bayi Toplantısı, 21 Şubat’ta gösterime girecek.
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