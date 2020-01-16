Bedenimi Kaybettim fragmanı

Haftanın en görülesi işi. Çünkü hayal gücü sınır tanımıyor ve animasyonla birleşince muazzam bir lezzete dönüşüyor. Paris'te Sahne Sanatları okuyan, reklam yönetmenliği ve grafik sanatçılığı ile işe başlayan Jérémy Clapin, kütüphaneci Gabrielle ve kurye Naoufel'in bir kesik elin varlığıyla kesişen hayatlarının hikayesini anlatıyor. Bugüne, sisteme, ironiye, aşka, bedene, zihne, ruha yumuşakça dokunan, Cannes’in eleştirmenler haftasında büyük öülü kazanan bu animasyonu illa ki izleyin.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.