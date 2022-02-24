Beni Sevenler Listesi fragmanı

Ünlülerin mahallesi Cihangir’in en ünlüsü Yılmaz'ın hikayesini konu alan Beni Sevenler Listesi, Yılmaz'ın başına gelenleri etkileyici ve düşündürücü bir biçimde anlatıyor. İstanbul’da başlayan uyuşturucu operasyonlarıyla Yılmaz artık uyuşturucu bulamaz ve içinde sevilmeyeceğine dair bir paranoya oluşur
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Haberler 24.02.2022 - 15:15| Son Güncelleme : 24.02.2022 - 15:21
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