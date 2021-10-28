Benim Ölümüm fragmanı

Maggie Q, Luke Hemsworth, Alex Essoe, Kat Ingkarat ve Kelly Jones gibi isimlerin kamera karşısına geçtiği film; birlikte tatillerini sürdüren bir çiftin, içlerinden birinin diğerini öldürdüğünü gösteren videonun gizemini çözmeye çalışmasını konu alıyor.


Haberler 28.10.2021 - 14:48 | Son Güncelleme : 28.10.2021 - 14:49

SANAT HABERLERİ