Bergman Adası fragmanı

Fransız film yönetmeni Mia Hansen Love'ın son filmi, hem kendine hem Bergman'a göndermelerle dolu, aşk, kayıplar ve Bergman sevgisini ele alan bir dram. Hikayeye göre: "Amerikalı sinemacı bir çift, yazlarını Bergman'ın yaşadığı İsveç'teki Farö adasında geçirmeye karar verir. Amaçları yeni filmlerinin senaryosunu yazmaktır ama günler geçtikçe senaryonun derinliklerinde hayalle gerçek iç içe geçmeye başlar."

Haberler - Anadolu Ajansı 10.02.2022 - 17:05 | Son Güncelleme : 10.02.2022 - 17:25

SANAT HABERLERİ