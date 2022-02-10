Bergman Adası fragmanı

Fransız film yönetmeni Mia Hansen Love'ın son filmi, hem kendine hem Bergman'a göndermelerle dolu, aşk, kayıplar ve Bergman sevgisini ele alan bir dram. Hikayeye göre: "Amerikalı sinemacı bir çift, yazlarını Bergman'ın yaşadığı İsveç'teki Farö adasında geçirmeye karar verir. Amaçları yeni filmlerinin senaryosunu yazmaktır ama günler geçtikçe senaryonun derinliklerinde hayalle gerçek iç içe geçmeye başlar."
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Anadolu Ajansı 10.02.2022 - 17:05| Son Güncelleme : 10.02.2022 - 17:25
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