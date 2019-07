Beyonce ve Donald Glover’dan Aslan Kral şarkısı

01.07.2019 - 16:19

Merakla beklenen Aslan Kral (The Lion King) filminin yeni tanıtımında ünlü şarkıcı Beyonce ve oyuncu Donald Glover, Elton John'un ‘Can You Feel The Love Tonight’ adlı şarkısını seslendirdi.