Beyonce ve eşi Jay Z'den yeni albüme Louvre'da klip

19.06.2018 - 15:03

"On The Road 2" turnesinde olan Beyoncé ile Jay Z hiç beklenmedik bir anda yepyeni bir ortak albüm tanıttı. Albümün adı 'Everthing is love'. Tanıtım klibi ise Louvre Müzesi'nde çekildi. Mona Lisa tablosunun önünde şarkılarını seslendiren Beyonce ve Jay-Z, bu kliple uzun süre konuşulacağa benziyor. Klip şimdiden milyonlarca kez izlendi.