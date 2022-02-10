Rob Schroeder'in yönetmenliğini üstlendiği, Vincent Kartheiser'in başrolde yer aldığı bilim kurgu türündeki Ultrasound'dan yeni fragman yayınlandı. Oyuncu kadrosunda Chelsea Lopez, Breeda Wool, Tunde Adebimpe, Rainey Qualley, Bob Stephenson gibi isimlerin de yer aldığı film, arabası bozulunca yakınlardaki bir evin kapısını çalan ve evli bir çiftle cehennem gibi, tuhaf bir gece geçiren Glen'in hayatını değiştiren ilginç olayları anlatıyor. ABD'de 11 Mart'ta vizyona girecek ve aynı anda dijital ortamda da yayınlanacak olan filmin ülkemizdeki vizyon tarihiyse henüz belli değil.