Billie Eilish'in yeni James Bond filmi No Time To Die için bestelediği şarkı
5 Grammy ödüllü 18 yaşındaki şarkıcı Billie Eilish'in, 25'inci James Bond filmi No Time To Die için bestelediği şarkı yayınlandı. İlki 1962 yılında çekilen ajan filmi serisinin en genç bestecisi olan Eilish, şarkıyı, aynı zamanda müzik ortağı olan ağabeyi Finneas O'Connell ile birlikte yazıp besteledi.
ntv.com.tr 14.02.2020 - 09:37| Son Güncelleme : 14.02.2020 - 09:46
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