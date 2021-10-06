Bir buçuk asırlık saat: 5 padişah, 12 cumhurbaşkanı gördü
Osmanlı saat ustalarından Mehmed Şükrü’nün yaptığı saat bir buçuk asırdır çalışıyor. Tarihi saatleri restore eden Fatih Yurtdakal, Mehmed Şükrü'nün ürettiği saatlerde kendine has özellikler kullandığını belirtiyor.
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NTV 06.10.2021 - 16:51| Son Güncelleme : 06.10.2021 - 17:02
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