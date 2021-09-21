Bir kadının Alzheimer’la savaşı film oldu: Eşimle oynamak çok anlamlıydı
Bugün Dünya Alzheimer günü... 6 yıl önce Alzheimer’a yakalanan Sadan Ünüvar’ın hastalık süreci, damadı tarafından filmleştirildi. Bugün vizyona giren filmde Sadan Ünüvar’ın gençliğini Canan Ergüder canlandırıyor. Bir süredir meme kanseri tedavisi gören Ergüder, ‘‘Sadan Hanım ile Ziya Bey’in aşkı çok büyük bir aşk. Yavaş yavaş bu anıların kaybolması çok üzücü… Filmde eşimle birlikte oynayabilmek de benim için çok anlamlıydı’’ dedi.
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NTV 21.09.2021 - 14:47| Son Güncelleme : 21.09.2021 - 15:15
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