Bir Şans Daha / Last Christmas fragmanı

İngiliz televizyon ve sinema oyuncusu Emilia Clarke'ın başrolünde yer aldığı "Bir Şans Daha"; bir önceki Noel'de geçirdiği ciddi hastalıktan sonra şansı bir türlü yaver gitmeyen genç bir kadının; yeni bir Noel yaklaşırken biri ile tanışması sonrası gelişen olayları konu ediniyor.

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