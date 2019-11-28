Bir Şans Daha / Last Christmas fragmanı

İngiliz televizyon ve sinema oyuncusu Emilia Clarke'ın başrolünde yer aldığı "Bir Şans Daha"; bir önceki Noel'de geçirdiği ciddi hastalıktan sonra şansı bir türlü yaver gitmeyen genç bir kadının; yeni bir Noel yaklaşırken biri ile tanışması sonrası gelişen olayları konu ediniyor.
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