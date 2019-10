Birds of Prey fragmanı

02.10.2019 - 13:49

Margot Robbie'nin canlandırdığı Harley Quinn’i DC’nin kadın kahramanlarıyla bir araya getiren Birds of Prey'den (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) ilk fragman yayınlandı. Oyuncu kadrosunda Margot Robbie'nin yanı sıra Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell, Rosie Perez, Chris Messina, Ella Jay Basco ve Ewan McGregor'ın paylaştığı DC Sinematik Evreni'nin sekizinci filmi 7 Şubat 2020’de vizyona girecek.