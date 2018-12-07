Bold Pilot hakkında her şey (Onun gibisi gelmedi)

07.12.2018 - 15:55

'Şampiyon' filmi bu hafta vizyona girdi. Film, 1990'lı yıllarda efsane olmuş bir at, Bold Pilot jokeyi Halis Karataş ve atın sahibi olan Atman ailesinin hikayesini anlatıyor. Bold Pilot o kadar özel bir attı ki, son düzlükteki ataklarıyla 1995'ten 98'e kadar Türkiye'nin en özel yarışlarını kazanmıştı. Uluslararası yarışları kazanarak bir ülkeye umut aşılamıştı. Aslında o bir attan fazlasıydı. Bir karakterdi. Örneğin yağmurda koşmayı sevmezdi. Asiydi. Başlangıç kutusuna girmek için sessizlik isterdi. Hipodromdaki onbinler Bold Pilot gelecek diye susardı. O, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi safkan İngiliz atıydı. Bold Pilot'ı, medya yayıncısı '140journos'un hazırladığı belgeselden görüntüler eşliğinde, Tay TV Genel Yayın Yönetmeni Hakan Cantınaz anlattı. (Deniz Kilislioğlu ile Hafta Biterken, NTV)