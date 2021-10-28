Boynuzlar fragmanı

Nick Antosca'nın "The Quiet Boy" isimli kısa öyküsünden uyarlanan film, Oregon'un sakin bir kasabasında, tüm kasaba ahalisi için tehlike arz edebilecek bir sırra vakıf olan genç Lucas ile kendisini öğrencisinin taşıdığı gizemin girdabında bulan öğretmen Julia'nın hikayesini odağına alıyor.
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Haberler 28.10.2021 - 14:46| Son Güncelleme : 28.10.2021 - 14:48
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