Brad Pitt'in aksiyon filmi Suikast Treni'nden (Bullet Train) ilk fragman
Brad Pitt’in başrolde yer aldığı aksiyon filmi Bullet Train’in ilk fragmanı yayınlandı. Oscar’lı aktörün yanı sıra Sandra Bullock, Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Logan Lerman, Michael Shannon, Zazie Beetz ve Bad Bunny’nin de rol aldığı film, Tokyo’daki bir hızlı trende, farklı nedenlerle birbirlerini öldürmeye çalışan bir grup suikastçıya odaklanıyor. Film, 15 Temmuz’da vizyona giriyor.
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Haberler 03.03.2022 - 12:10| Son Güncelleme : 03.03.2022 - 12:14
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