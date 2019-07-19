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Brad Pitt'in yeni filmi Ad Astra'dan (Yıldızlara Doğru) yeni fragman
19.07.2019 - 10:30

Brad Pitt’in yeni filmi Ad Astra’nın yeni fragmanı yayınlandı. Film, Brad Pitt’in hayat verdiği astronot Roy McBride'ın yolculuğunu anlatıyor. 20 yıl önce uzayda hayat aramak için çıktığı görevde kaybolan babasını galakside aramaya başlayan Roy, kayıp babasını bulmak ve gezegenimizdeki hayatı tehdit eden bir gizemi çözmek için güneş sisteminin dışına yolculuk ediyor. Yolculuğu, insanın varlığının doğasına ve kozmostaki yerimize meydan okuyan sırları ortaya çıkarıyor. Tommy Lee Jones, Ruth Negga, Liv Tyler ve Donald Sutherland’ın da rol aldığı film, 20 Eylül’de gösterime giriyor.

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