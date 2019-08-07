NTV

Bring The Soul: The Movie fragmanı

07.08.2019 - 14:08

Tüm dünyada aynı anda vizyona girdi BTS grubunun belgeseli. Çoğumuzun ciddiye almadığı, alay ettiği bu genç adamların, ülkelerine sağladıkları katkının yanı sıra “sevgi”yi her şeyin üstünde tuttukları söyleniyor. Birbirini seven ve her anlarını kayıt altında tutan 7 arkadaşın, cinsiyetsiz ve renkli hayatlarının bir proje olduğu iddiasının ötesinde Güney Kore ve ABD’nin sessiz savaşında BTS’ye 1 puan yazmak yerinde olur. Güney Kore'ye yılda tam 3,6 milyar dolar katkı sağlayan grubun belgeselini izlemek isteyenler biletlerini çoktan ayırdı. Belgselde, Avrupa turunun ayaklarından biri olan Paris'te bir otelin çatı katında, yeni şehirleri tecrübe etmekten, dünya çapında binlerce ARMY önünde performans sergilemeye, kendi hikayelerini anlatıyor BTS. Avrupa Turu’nun parçası olan konser performanslarının yanı sıra grubun konuşmalarını içeriyor.

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