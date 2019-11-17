Bryan Adams'dan 27 yıl aradan sonra İstanbul konseri
Dünyaca ünlü müzisyen Bryan Adams (60), NTV'nin ana sponsorluğunda Aktifbank'ın katkılarıyla düzenlenen "Shine a Light" adlı konseriyle Ataşehir'deki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda hayranlarıyla bir araya geldi. İşte o konserden görüntüler...
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