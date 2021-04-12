BTS'ten Dynamite klibinin kamera arkası

Dünyaca ünlü K-pop grubu BTS, YouTube'da izlenme rekoru kıran Dynamite şarkılarının klibine ait kamera arkası görüntülerini yayınladı. Videoda, grubun üyeleri RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V ve Jungkook, Grammy Ödülleri'nde En İyi Pop İkili/Grup Performansı dalında aday gösterilen Dynamite'ın koreografisini hazırlıyor. Dynamite klibi YouTube'da paylaşıldıktan sadece yarım saat sonra 12 milyon izleyiciye ulaşmıştı. Ağustos 2020'de yayımlanan Dynamite, grubun sözleri tamamen İngilizce olan ilk şarkısıydı.
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12.04.2021 - 11:02| Son Güncelleme : 12.04.2021 - 11:19
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