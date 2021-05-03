Bu kez insan vücudunu değil, dolmalık biber ve lahanayı görüntülediler

Radyoloji uzmanları sanat ile teknolojiyi buluşturdu; MR cihazıyla sebzeleri görüntülediler. Uzmanlar 40 yıl önce ilk üretilen MR cihazıyla ilk görüntülenenin bir dolmalık biber olduğunu hatırlatıyor ve ‘‘İnsan vücudu dışında başka bir şeyin içini görmek bizim için çok fantastik’’ diyor. Çekimler, dijital fotoğraf olarak satışa sunulacak ve elde edilecek gelir Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'na bağışlanacak.

NTV 03.05.2021 - 11:28 | Son Güncelleme : 03.05.2021 - 11:47

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