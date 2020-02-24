Bu kitabevinin hissedarları sokak hayvanları

İstanbul'da açılan bir kitabevinin özel hissedarları var; sokak hayvanları... Bir e-ticaret sitesinden, kitabevine dönüşen işletmenin tüm kârı barınaklara gönderiliyor, sahipsiz hayvanların tedavisinde kullanılıyor. Kitabevinde farklı alanlarda atölye çalışmaları ve seminerler de düzenleniyor. Ayrıca çocukların kitapla tanışması için özel bir bölüm de var. İşte ayrıntılar... (Haber: Pınar İlik Üçer Kamera: Bahattin Demir, NTV Haber)
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24.02.2020 - 13:25| Son Güncelleme : 24.02.2020 - 13:49
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