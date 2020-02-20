Burası Cennet Olmalı / It Must Be Heaven fragmanı

Filistinli yönetmen Elia Suleiman, Cannes’ten Özel Mansiyon ödülü alan filminde ölüm ve korku ile kodladığımız ülkesinin izlerini absürt bir bakışla başkalaştırıyor. Yönetmenin ES adındaki karakteri canlandırdığı film, cenneti bulmak umuduyla ülkesinden kaçan adamın Paris’ten New York’a uzanan  yolculuğunda hep Filistin’i anımsatacak olayları ve insanları görmesini konu ediniyor. Yeni bir yaşam arayışı, köklerinden kopamayan bir adamın komik çaresizliğine dönüşüyor.

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