Bursa'da 5 yıl önce bulunan tarihi lahdin sırrı çözülüyor
Bursa'da 5 yıl önce bulunan mermer lahitteki heykellerin sırrı çözülüyor. Araştırmaya göre lahdin bir yüzü Truva savaşını, diğer yüzü ise mevsimleri anlatıyor. Uzmanlar, daha fazla soruya cevap bulmak için incelemelerini sürdürüyor.
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NTV 28.05.2020 - 12:00| Son Güncelleme : 28.05.2020 - 15:51
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