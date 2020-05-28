Bursa'da 5 yıl önce bulunan tarihi lahdin sırrı çözülüyor

Bursa'da 5 yıl önce bulunan mermer lahitteki heykellerin sırrı çözülüyor. Araştırmaya göre lahdin bir yüzü Truva savaşını, diğer yüzü ise mevsimleri anlatıyor. Uzmanlar, daha fazla soruya cevap bulmak için incelemelerini sürdürüyor.

NTV 28.05.2020 - 12:00 | Son Güncelleme : 28.05.2020 - 15:51

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