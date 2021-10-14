Cadılar Bayramı Öldürür fragmanı

David Gordon Green'in yönettiği "Cadılar Bayramı Öldürür"; ezeli düşmanı Michael Myers'ı kızı Karen ve torunu Allyson ile birlikte tuzağa düşürüp ölüme terk eden Laurie'nin, ölümden yine kaçmayı başaran Michael Myers'ı alt etme çabasını anlatıyor.

Haberler 14.10.2021 - 16:37 | Son Güncelleme : 14.10.2021 - 16:39

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