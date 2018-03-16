Çanakkale kahramanı Yusuf Kenan'ın öyküsü

Türkiye’de ilk kez 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümünde izleyicilerle buluşacak olan belgesel, Çanakkale Kara Muharebeleri'nin başladığı 25 Nisan 1915 günü İkiz Koyu’na İngilizlerin yaptığı çıkarmayı ilk fark eden ve 250 kişilik birliğiyle 2 bin 500 kişilik düşman birliğini durduran 7.Bölük Komutanı Yüzbaşı Yusuf Kenan'ı konu ediniyor. 34 yaşında şehit düşen Yusuf Kenan ile eşi Zehra Hanım arasında geçen asırlık mektuplar iç burkuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen belgesel, 18 Mart 22:00'de NTV'de.