Çanakkale Türküsü'nün, iki farklı versiyonu arşivlerden çıktı

Ana ben gidiyom dşmana karşı dizeleriyle anakkale Zaferi ile zdeşleşen anakkale Trks#39;nn, Osmanlıca yazılmış iki farklı versiyonu, İ Osmanlı Dnemi Mziği Uygulama ve Araştırma Merkezi sanatıları tarafından alınarak seslendirildi.

Anadolu Ajansı 24.04.2020 - 14:08 | Son Güncelleme : 24.04.2020 - 14:16

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