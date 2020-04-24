Çanakkale Türküsü'nün, iki farklı versiyonu arşivlerden çıktı
Ana ben gidiyom dşmana karşı dizeleriyle anakkale Zaferi ile zdeşleşen anakkale Trks#39;nn, Osmanlıca yazılmış iki farklı versiyonu, İ Osmanlı Dnemi Mziği Uygulama ve Araştırma Merkezi sanatıları tarafından alınarak seslendirildi.
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Anadolu Ajansı 24.04.2020 - 14:08| Son Güncelleme : 24.04.2020 - 14:16
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