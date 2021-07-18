Cannes Film Festivali’nde yanlış anons

Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye’yi Fransız yönetmen Julia Ducournau’nun ‘Titane’ filmi aldı. Ödül gecesine damga vuran isim ise ABD’li ünlü yönetmen Spike Lee oldu. Festivalin Jüri Başkanı olan Lee, Altın Palmiye’yi kazanan filmi yanlışlıkla ödül töreninin başında anons etti.
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NTV 18.07.2021 - 13:51| Son Güncelleme : 18.07.2021 - 13:58
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