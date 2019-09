Casus / The Operative fragmanı

12.09.2019 - 14:34

Festivallerin sevdiği yönetmen Yuval Adler imzalı filmin başrolünü Diane Kruger ile Martin Freeman paylaşıyor. Kruger, 2 yıl önce Cannes’te en iyi kadın oyuncu ödülünü almıştı. Fatih Akın’ın In The Fade filminde rol alan oyuncunun başarısı, 40 yaşından sonra gelen saadet olarak tanımlanabilir. Güzel oyuncu benim gönlümü Bay Hiçkimse'deki rolüyle, 33 yaşında hayat verdiği Anna karakteriyle fethetmişti. Martin Freeman ise herkes için bir şey demek. Bir Otostopçunun Galaksi Rehberi filmiyle veya Sherlock dizisiyle beyinlere mıhlanan kısa boylu, iddiasız ama deli olduğu aşikar adamın gönlümdeki yeri başkadır. Yönetmenin ve iki oyuncunun yadsınamaz başarısı filmin sonunda hayal kırıklığı yaratacak mı, göreceğiz. İsrailli yazar Yiftach Reicher Atir’in The English Teacher adlı romanından uyarlanan filmde İsrail’in ulusal istihbarat örgütü Mossad’ın ajanı Rachel ile gözetmeni Thomas’ın macerasını İran’ın nükleer programına karşı yürütülen casusluk hareketinin ekseninde izleyeceksiniz.