Cehennem Kapısı fragmanı

Arjantin yapımı haftanın korku filmleri arasında yer alan "Cehennem Kapısı", oğluyla birlikte geçirdiği araba kazası sonrası ne olduğunu hatırlayamayan bir biçimde kayıp oğlunu arayan Cecillia'nın hikayesini ele alınıyor.




Haberler 18.11.2021 - 17:24 | Son Güncelleme : 18.11.2021 - 17:26

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