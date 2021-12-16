Celine Dion'un hayatından esinlenen Aline filminden yeni fragman

Valerie Lemercier'in yönettiği, başrolünde oynadığı ve senaryosunu Brigitte Buc ile birlikte yazdığı Aline filmi, Kanadalı şarkıcı Aline Dieu'nun hayat hikayesini konu ediyor. Aline Dieu kurgusal bir karakter ancak filmin hikayesi büyük oranda Grammy ödüllü Kanadalı şarkıcı Céline Dion'un yaşamından uyarlandı.

Haberler 16.12.2021 - 13:13 | Son Güncelleme : 16.12.2021 - 13:22

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