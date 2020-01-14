Cem Yılmaz Karakomik Filmler 2'yi NTV'ye anlattı

Karakomik Filmler 2: Deli ve Emanet'in 17 Ocak'ta vizyona girmesinden önce serinin yaratıcısı Cem Yılmaz, film ekibiyle birlikte NTV'de yayınlanan Gece Gündüz programında Gülay Afşar'ın sorularını yanıtladı. Yılmaz, filmin hayatından izler taşıdığını, bildiği hikayeyi yazdığını belirtti.
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