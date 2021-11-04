Cemil Şov fragmanı

Barış Sarhan'ın senaryosunu yazıp yönettiği; Ozan Çelik, Nesrin Cavadzade, Alican Yücesoy, Cezmi Baskın ve Başar Alemdar'ın başrollerinde oynadığı "Cemil Şov"; eski bir Yeşilçam aktörüyle yolları kesişen, oyuncu olmak isteyen bir AVM güvenlik memurunun hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.
Abone ol
Paylaş
Haberler 04.11.2021 - 17:21| Son Güncelleme : 04.11.2021 - 17:22
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.