Cemil Şov fragmanı

Barış Sarhan'ın senaryosunu yazıp yönettiği; Ozan Çelik, Nesrin Cavadzade, Alican Yücesoy, Cezmi Baskın ve Başar Alemdar'ın başrollerinde oynadığı "Cemil Şov"; eski bir Yeşilçam aktörüyle yolları kesişen, oyuncu olmak isteyen bir AVM güvenlik memurunun hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

Haberler 04.11.2021 - 17:21 | Son Güncelleme : 04.11.2021 - 17:22

SANAT HABERLERİ