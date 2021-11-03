Çevre kirliliğine dikkat çekmek istedi: Çiğnenmiş sakızlardan heykel yaptı
Heykeltıraş Necati Korkmaz, çevre kirliliğine dikkat çekmek için çiğnenmiş sakızlardan mikro heykeller yaptı. Boyları 3 cm ile 15 cm arasında değişen 15 heykelin yapımı 6 ay sürdü. Satın aldığı sakızları çiğnedikten sonra keserek şekil verdiğini anlatan Korkmaz ‘Sakzı enteresan bir kimyasal madde. Yok olmuyor. Pekçok ülkede tonlarca sakız tabak, oyuncak gibi şeylere dönüştürülüyor. Ben de caddelere atılmış çok sayıda çiğnenmiş sakız görünce bu konuya dikkat çekmek istedim’’ dedi.
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