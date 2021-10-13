Çığlık 5 (Scream 5) filminden ilk fragman yayınlandı

Merakla beklenen korku filmi Çığlık 5'in (Scream 5) ilk fragmanı yayınlandı. 1996 yapımı kült filmle başlayan serinin tanıdık karakterlerinin de yer aldığı devam filmi Çığlık 5, 14 Ocak 2022'de gösterime girecek. Courteney Cox, yeni filmde haber muhabiri Gale Weathers rolünü, David Arquette ise Şerif Dewey Riley rolünü yeniden canlandıracak.
Filmde, bir dizi korkunç suçu kimin işlediğini bulmak için memleketine geri dönen bir kadının hikayesini konu ediliyor.

Haberler 13.10.2021 - 07:41 | Son Güncelleme : 13.10.2021 - 07:46

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