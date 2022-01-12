Çığlık (Scream) filminden son fragman

Korku serisinin Çığlık (Scream) adıyla çıkan 5'inci filminden son fragman yayınlandı. Merakla beklenen devam filminde Courteney Cox haber muhabiri Gale Weathers rolünü, David Arquette ise Şerif Dewey Riley rolünü yeniden canlandıracak. Bir dizi korkunç suçu kimin işlediğini bulmak için memleketine geri dönen bir kadının hikayesini konu edinen film, 14 Ocak'ta vizyona giriyor.
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Haberler 12.01.2022 - 11:11| Son Güncelleme : 12.01.2022 - 11:20
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