Çığlık'tan (Scream) Türkçe altyazılı özel video

Scream (Çığlık) serisinin beşinci halkası olan ve ilk filmle aynı adı taşıyan Scream, Çığlık 4'ün vizyona girmesinden tam 11 yıl sonra izleyiciyle buluşacak. 14 Ocak 2022'de vizyona girecek Scream filminden kamera arkası görüntüleri ve oyuncularla röportajlar içeren özel bir video yayınlandı.

Haberler 16.12.2021 - 14:52 | Son Güncelleme : 16.12.2021 - 15:08

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