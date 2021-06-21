Çin’de gerçek kurtlar ile tiyatro gösterisi

Çin’in Xi’an kentinde bir tiyatroda oynanan The Legend of Camel Bell (Deve Çanı Efsanesi) adlı oyunda gerçek kurtların kullanılması tepkilere neden oldu. Tiyatronun sahibi olan Huaxia Kültür Turizmi isimli şirket, kurtların “insanlara zarar vermeyeceği” konusunda ısrar ederek, vatandaşların güvenlik endişelerini reddetti.

21.06.2021 - 09:57 | Son Güncelleme : 21.06.2021 - 10:00

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