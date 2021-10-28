Cinni Nazar fragmanı

Tayfun Can Demirtaş'ın yönettiği; Savaş Özkul, Sara Özyıldız, Seçil Altıntaş, Hakan Fidan ve Gülay Özyıldız gibi isimlerin başrollerinde oynadığı "Cinni Nazar"; anne ve babasının ölümünün arkasındaki sır perdesini aralamaya çalışan bir gencin hikayesini anlatıyor.


Haberler 28.10.2021 - 14:50 | Son Güncelleme : 28.10.2021 - 14:51

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