Clifford Büyük Kırmızı Köpek fragmanı

Walt Becker'in yönetmenliğini yaptığı animasyon film "Clifford Büyük Kırmızı Köpek", genç Emily Elizabeth'in, yavruyken yolunun kesiştiği fakat erişkinliğinde bir deve dönüşen kırmızı köpek Clifford ile maceralarını anlatıyor.
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Haberler 03.12.2021 - 09:47| Son Güncelleme : 03.12.2021 - 09:48
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