Crood'lar 2: Yeni Bir Çağ fragmanı

Animasyonun mutfağından gelen Joel Crawford'un yönetmenliğini üstlendiği, Dan Hageman ile Kevin Hageman'in ise senaryosunu yazdığı film, tarih öncesi çağlarda yaşayan bir ailenin keyifli macerasına işliyor.
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12.08.2021 - 17:25| Son Güncelleme : 12.08.2021 - 17:27
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