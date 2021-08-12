Crood'lar 2: Yeni Bir Çağ fragmanı

Animasyonun mutfağından gelen Joel Crawford'un yönetmenliğini üstlendiği, Dan Hageman ile Kevin Hageman'in ise senaryosunu yazdığı film, tarih öncesi çağlarda yaşayan bir ailenin keyifli macerasına işliyor.


12.08.2021 - 17:25 | Son Güncelleme : 12.08.2021 - 17:27

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