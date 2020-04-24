Cumhurbaşkanlığı'ndan 23 Nisan'da İstanbul'dan dünyaya sevgi konseri
Türkiye Cumhurbaşkanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen konser 7 Tepenin Şehrinden 7 Kıtaya temasıyla gerçekleştirildi. Konserde, İstanbul semalarından tüm dünyaya sevgi ve birlik çağrısında bulunuldu. Corona virüs salgını nedeniyle yaşanmakta olan bu zor dönemde sanatçıların İstanbul'un yedi farklı noktasından gerçekleştirdikleri performanslarıyla tüm dünyaya dayanışma mesajı verildi.
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Anadolu Ajansı 24.04.2020 - 07:38| Son Güncelleme : 24.04.2020 - 07:46
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