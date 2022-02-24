Cyrano fragmanı

Joe Wright'ın yönetmenliğini üstlendiği dram türündeki Cyrano ise, Roxanne'in ona duyduğu aşka karşılık vermeyeceğine dair kendini ikna eden ve kelimeleri bir kılıç edasıyla ustaca kullanabilen Cyrano de Bergerac'in, Roxanne'in sevgisini kazanmaya çalışan genç Christian'a yardım etmesini konu ediniyor.

Haberler 24.02.2022 - 14:44 | Son Güncelleme : 24.02.2022 - 14:49

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