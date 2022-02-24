Cyrano fragmanı

Joe Wright'ın yönetmenliğini üstlendiği dram türündeki Cyrano ise, Roxanne'in ona duyduğu aşka karşılık vermeyeceğine dair kendini ikna eden ve kelimeleri bir kılıç edasıyla ustaca kullanabilen Cyrano de Bergerac'in, Roxanne'in sevgisini kazanmaya çalışan genç Christian'a yardım etmesini konu ediniyor.
Abone ol
Paylaş
Haberler 24.02.2022 - 14:44| Son Güncelleme : 24.02.2022 - 14:49
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.